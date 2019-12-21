: İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı

21.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:26

Bazı polislerin İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından göçmen kaçakçılığını belgeledi. Operasyon için düğmeye basan polis, 3'ü polis memuru 4 şüpheliyi yakaladı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen polis memurlarının göçmen kaçakçılığı yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bazı polis memurlarının göçmen kaçakçılığı yaptığı istihbaratı üzerine Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iki, İstanbul Havalimanı'nda ise bir polis memurunun kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurda soktuğu tespit edildi.

POLİSLERİN KAÇAKÇILIK YÖNTEMİ

Deşifre edilen yönteme göre, bir aracı üzerinden şüpheli polis memurlarıyla anlaşan yabancı uyruklu göçmenler, ülkelerinden başka ülkelere gitmek için İstanbul aktarmalı bilet alıyor. Ancak, İstanbul'daki iki havalimanından birine inen kaçak göçmenler, aktarma yapmaları gereken uçağa binmeyerek anlaştıkları polis memurlarıyla irtibata geçiyor. Şüpheli polisler, göçmenleri pasaport işlemine tabi tutmadan havalimanından çıkarıyor.

1 AYDA 23 KAÇAK GÖÇMEN YURDA GİRMİŞ

Şüphelilerin bu yöntemi uygularken polis araçlarını kullandığı da ortaya çıktı. Polis araçlarına bindirilen şüpheliler dikkat çekmeden yurda sokuluyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görevli polis memurları Azik K. ve Seyfi D'nin yasa dışı bu yöntemle yurda bir ayda 23 kaçak göçmen soktuğu tespit edildi.

POLİSİN PASAPORT OYUNU

Polis benzer bir yöntemin de İstanbul Havalimanı'nda uygulandığını tespit etti. İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında görevli Polis Memuru Çağrı K'nın, yabancı uyruklu yolculara ait pasaport bilgilerini sisteme girdiği ve daha sonra girişini yaptığı bu pasaportlardaki fotoğrafları değiştirdiği ortaya çıktı.

Bilgiler üzerinde oynama yapan polis memuru sayesinde göçmen kaçakçılarının da bu bilgilere göre sahte pasaport hazırladığı belirlendi. Kaçak göçmenlerin bu sahte pasaportlarla İstanbul Havalimanı'ndan Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gittikleri tespit edildi.

KAMERAYA YAKALANDILAR

Polisin teknik ve fiziki takibi sırasında şüpheli 3 polis memurunun suça karıştığı anlarda güvenlik kameralarının kayıtta olduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerine Sabiha Gökçe Havalimanı'nda görevli şüpheli polis memurlarının, kaçak göçmenleri havalimanından çıkarma anları da yansıdı.

Atatürk Havalimanı'ndaki polis memurunun da pasaport kontrol noktasındaki bilgisayarda pasaportlar üzerinde yaptığı değişiklikler güvenlik kameralarına yansıdı.

3 POLİS TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlarda polis memurları Aziz K., Seyfi D. ve Çağrı K. ile giriş kaydı yapılacak pasaportları temin ettiği belirlenen Ersin A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 polis memuru tutuklanırken Ersin A. adlı kontrol hükmüyle serbest bırakıldı.

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