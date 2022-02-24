Havalimanında 3,6 kilo altın ve senetlerle yakalanan Sami Boydak'a beraat

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, 2018'de FETÖ/PDY soruşturmasında 'örgüt üyeliği'nden 3 yıl 1 ay hapis cezası alan ve 2019'da Kayseri Erkilet Havalimanı'ndaki bagaj kontrolünde 3 kilo 600 gram altın, 40 bin ve 200 bin TL'lik senetler ile yakalanan iş insanı Sami Boydak, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Sami Boydak, 12 Temmuz 2018'de 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dava Yargıtay sürecindeyken, Erkilet Havalimanı'na 19 Ocak 2019'da eşiyle umreye gitmek için gelen Sami Boydak'ın bagaj kontrolünde, 3 kilo 600 gram olan 1425 altın ele geçirildi. Ayrıca biri 40 bin TL diğeri de 200 bin TL'lik senetler de bulundu. Boydak, '5549 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Boydak, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.