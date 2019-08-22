"Havadan yaptığımız inceleme sabotaj ihtimalini doğruluyor"

22.08.2019 11:56

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Orhaneli ilçesinde 5 Ağustos'ta çıkan ve yaklaşık 145 hektar ormanlık alanda etkili olan yangınla ilgili hava fotoğraflarının, "sabotaj" ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin Çivili bölgesindeki yangının ardından yürütülen soruşturmada, sabotaj bulgularına rastladıklarını belirtti.

Kesin sonucun jandarmanın soruşturması tamamlanınca ortaya çıkacağını vurgulayan Akın, "Sahada gördüğümüz 7 ayrı noktadan yangının çıkması sabotaj ihtimalini artırıyor. Orası piknik alanı değil, koru alanları. Orada rastgele bir piknikçinin, bir çobanın yanlışlıkla yangın çıkaracağı bir nokta yok. Kaldı ki yangının yayılma biçimi ve çıkış noktaları da bölgede kasıtlı bir dış etken olduğunu gösteriyor." dedi.

"Düzenek kullanılarak yakılmış olabilir"

Akın, alevleri söndürme çalışmaları sürerken yeni noktalarda yangınlar başladığını dile getirdi.

Olayın faillerinin, alevlere müdahale edilirken bu bölgede olabileceğini anlatan Akın, şöyle devam etti:

"Belki de düzenek kullanılarak yakılmış olabilir. Tabii tüm bu ihtimaller jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Biz 1,5-2 kilometrelik alanı harita üzerinden ve helikopterle havadan incelediğimizde, birbirinden bağımsız noktalarda çıkan yangınlar kundaklama yani sabotaj ihtimalini doğruluyor. Bölge koruluk alan, karaçam ve kızılçam ağırlıklı bir yapısı var. Ormanımızın yüzde 100 demesek de yüzde 90 sabote edilerek yakıldığını söyleyebiliriz. Bir noktada olsa kundaklama diyemeyiz ama 3, 5 hatta 7 noktadan yakıldığı tespitlerimize dayanarak biz bu olayı kayıtlarımıza sabotaj olarak geçtik."

Yalçın Akın, soruşturma kapsamında bölgedeki Haberleşme Trafiği Sistemi (HTS) ile yakın çevresindeki kamera kayıtlarının incelemeye alındığını sözlerine ekledi.

Orhaneli ilçesi Çivili mevkisinde 5 Ağustos'ta çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğüne ait 74 arazöz ile bazı kamu kurumları ve özel kuruluşlardan gönderilen 100'den fazla araçla müdahale edilmişti. Ayrıca 7 helikopterle havadan destek sağlanmıştı. Yangını ertesi gün kontrol altına alan ekipler daha sonra soğutma çalışması yapmıştı. Olayla ilgili ilk incelemelerde, yangının 7 ayrı noktada başladığı belirlenmişti.

Kaynak: AA