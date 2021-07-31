SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(Havadan görüntüyle) SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİTaylan ERGÜN - Serdar ALTINTEPE - Esma MURAT- - Sazlıdere Barajı'nın rengi yeşile büründü.

(Havadan görüntüyle) SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ

Taylan ERGÜN - Serdar ALTINTEPE - Esma MURAT- - Sazlıdere Barajı'nın rengi yeşile büründü. İSKİ ekipleri barajdaki renk değişimini araştırmak için sudan numune aldı. Ortaya çıkan yeşil görüntü ise piknik yapmak için göl kenarına gelen vatandaşları tedirgin etti.

Arnavutköy Sazlıdere Baraj Gölü'nün kıyısındaki manzarayı gören vatandaşlar, baraj gölünün renk değiştirmesine anlam veremedi. Baraj Gölü'nün kıyılarındaki ilginç renk değişimi, drone kamerasıyla da görüntülendi. Sazlıdere Baraj'nın bu halde olmasının nedeni çevrede yaşayan insanlar olduğunu söyleyen Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, "Şu an karşılaştığımız olay, baraj suyunda bulunan mikroskobik özelliğe sahip olan su yosunlarının aşırı bir şekilde çoğalarak kümeler oluşturması. Biz bu duruma alg adını veriyoruz. Türkçesi ise su yosunu" dedi.

"BARAJLARIN İNSANLAR TARAFINDAN KİRLETİLMEMESİ GEREKİYOR"

Sazlıdere Barajı'nın kullanım amacının içme suyu sağlamak olduğunu söyleyen Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, "Ancak barajın şu an kullanım amacı değişti. Örneğin, baraj suyu tarımda, sanayide, evlerde kullanılmaya başlandı. Burada önemli olan nokta bu barajların insanlar tarafından kirletilmemesi. Şu an karşılaştığımız olaysa baraj suyunda bulunan mikroskobik özelliğe sahip olan su yosunlarının aşırı bir şekilde çoğalarak kümeler oluşturması. Biz bu duruma alg adını veriyoruz. Türkçesi ise su yosunuö dedi.

Hidrobiyolog Dr. Kesici, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ancak şu an Sazlıdere Barajı kimyasal atıkların etkisi altında. Bu barajın temiz kalabilmesi için iki önemli konuya dikkat etmek gerekir. Birincisi barajın yeri, ikincisi ise kirletici faktörlerin bu ortamdan uzaklaştırılması. Barajı en çok kirleten barajın yakınlarında yaşayan insanlar. Bu insanların bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü Sazlıdere Barajı'nın yakınlarında çok yoğun bir tarım ve hayvancılık var. Hayvanların gübreleri, dışkıları, atıkları direk baraja taşınıyor."\t

"İNSANLAR ARTIK BARAJDAN SU İÇEMEZ"

Kesici, "Şu an barajın bezelye çorbasına dönmesinin nedeni barajda su seviyesinin azalması. Bu durum hem hayvanlara hem de insanlara oldukça zararlı. İnsanlar özellikle bu barajdan su içemez artık. Bu barajdaki sular biyolojik arıtmalarla temizlenmesi gerekir. Sazlıdere Barajı'nın durumu bu şekilde devam ederse balık ölümleri artacaktır. Aynı zamanda insanlarda çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır" dedi.

SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Melih Gökçek'in de paylaştığı ormana dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Melih Gökçek'in de paylaştığı ormana dronla alev püskürtme videosuna Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yalanlama
Gümüşhane'de ormana girmek yasaklandı
Gümüşhane'de ormana girmek yasaklandı
İstanbul Valiliği: '30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
İstanbul Valiliği: "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Haydar Aliyev Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Düm Tek Tek Yusuf Güney Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Diego Eda Erdem Can Bartu Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SAZLIDERE BARAJI'NIN YEŞİLE DÖNEN RENGİ TEDİRGİN ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.07.2021 13:01:11. #1.13#

title