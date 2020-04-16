Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı
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Sancaktepe, İstanbul, DHA, Güncel

Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastaneyi 45 gün içerisinde bitireceğiz ve insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

16.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:12
Erdoğan'ın '45 gün içinde bitireceğiz' dediği hastane yükselmeye başladı

Koronavirüsle mücadelede çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki bin yataklı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da iki noktada sahra hastaneleri yapılacağının açıklanmasının ardından inşaat çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Erdoğan'ın '45 gün içinde bitireceğiz' dediği hastane yükselmeye başladı

METAL İSKELETLER OLUŞTURULMAYA BAŞLANDI

Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde zemin betonu dökülen inşaatta, temelin tamamlanmasının ardından tek katlı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı. Çok sayıda iş makinesinin ve işçinin çalıştığı inşaat alanında binaları oluşturacak metal iskeletler oluşmaya başladı.

Erdoğan'ın '45 gün içinde bitireceğiz' dediği hastane yükselmeye başladı

"45 GÜN İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 gün önce yaptığı açıklamada; yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı alanında bin yataklı bir hastanenin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini, aynı şekilde Sancaktepe'de de yine bin yataklı bir hastane yaptıklarını belirterek, "Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın '45 gün içinde bitireceğiz' dediği hastane yükselmeye başladı

Kaynak: DHA

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