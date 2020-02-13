(Havadan görüntülerle geniş haber) ŞİLE YOLU'NDA OTOMOBİL SEYİR HALİNDEKİ İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI: 1...

13.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:03

Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yolda seyir halindeki iş makinesi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ambulansla morga götürüldü.

Kaza saat 13.00 sıralarında Şileyolu İstanbul istikameti Ömerli Mevkiinde meydana geldi. İçinde 3 kişinin bulunduğu 53 RC 123 plakalı hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenle seyir halindeki iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunanlar sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından araçta sıkışanları çıkardı. Emre Koç isimli kişi kazada hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Emre Koç ambulansla Sancaktepe Prof.Dr. İlhan Varank Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verildi. Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. İş makinesi sürücüsü Jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görgü tanıkları "Seyir halinde gidiyordu. Makineye hızlıca arakadan gelip, çarptı. Çarptıktan sonra takla attı" diye konuştu. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü------------Kazanın olduğu alanın havadan görüntüleri-Yaralıların araçtan çıkarılması -ambulansa konması-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması-İş makinesinin görüntüsü-İş makinesi sürücüsünün jandarma aracına bindirilmesi-Trafikten görüntü-Görgü tanığı röp-Aracın kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA