Hava şartları fındık üreticilerini endişelendiriyor
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Hava şartları fındık üreticilerini endişelendiriyor

13.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:00
Hava şartları fındık üreticilerini endişelendiriyor

Düzce'de fındık üreticileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen yağışların alınamaması nedeniyle üründe verim kaybı olacağından endişeleniyor.

Düzce'de fındık üreticileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen yağışların alınamaması nedeniyle üründe verim kaybı olacağından endişeleniyor.

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı fındıkta "erken uyanış" olduğunu ve bunun verim kaybına yol açabileceğini söyledi.

Başaran, "Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişiklikleri yaşanıyor. Son yıllarda çok daha fazla etkisini göstermeye başladı. İklimsel değişiklikler, felaketler sıkça yaşanmaya başladı. Son zamanlarda küresel ısınma nedeniyle tabii ki doğada da bazı değişiklikler gözlemleniyor." diye konuştu.

Başaran, ocak ayı olmasına rağmen kışın etkisinin tam olarak hissedilmediğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tabii sıcaklıklar yüksek gidince güneşli gün sayısı fazla oluyor. Doğada ve fındıkta da bir erken uyanma söz konusu oldu. Bu ileriki tarihlerde bir risk oluşturabilir. 'Önümüzdeki yıl fındık olmayacak.' demek için daha çok erken. Bunu süreç içinde takip edeceğiz. Bir risk oluşturduğu kesin. 25 gündür iklim şartları böyle gidiyor. Gerçek manada kışı yaşamıyoruz. Hava şartları 10 gün daha böyle gider ve kar yağmazsa bu risk artacaktır. Bu da ürüne yansıyarak ürün kaybına sebebiyet verecektir. Havaların sıcak gitmesi ve erken uyanma yaşanması, mart aylarında yaşanacak soğuklara dayanabilecek nitelikte olması gereken ürünün daha erken zarar görmesine yol açacak."

Bu yıl kozalak akarı ile yoğun şekilde karşılaştıklarını belirten Başaran, bu durumla mutlaka mücadele edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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