: İdlib'deki hava saldırılarının ardından TSK sınıra hava savunma sistemi yolladı

23.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:40

Suriye'de görevli Türk askerlerinin hava saldırılarıyla şehit olması üzerine sınıra alçak irtifa hava savunma sistemi Atılgan sevk edildi. Sistem helikopterlere ve alçak irtifadan uçan uçaklara karşı etkili oluyor.

Suriye rejimi, İdlib ve Halep kırsalında saldırılarını sürdürüyor. Bölgede savaş uçakları, sivil yerleşim yerlerinin yanı sıra TSK'nın üslendiği alanların çevresini bombalamayı sürdürüyor.

TSK ise Serakib ve Neyrab'taki rejim hedeflerini topçu atışları ile vurdu. Muhaliflerin de Halep batısındaki Şeyh Süleyman hattında bir grup rejim milisini füze ile vurduğu belirtildi.

REJİM M4 GÜNEYİNDE

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre, rejim, saldırılarını M4 otoyolunun güneyinde yoğunlaştırdı. Rus uçaklarının da M4 güneyindeki Sifohen, Kensafra ve Kefer Uveyyid kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

Çatışmalar, bu hatta yoğunlaşırken muhalif gruplar, İdlib'in güneyindeki Cebeli Zaviye'de rejime ait bir İHA düşürdü. Muhalifler, yine bu hatta bulunan Armenaz'de rejime ait bir tankı imha etti. Öte yandan muhalif gruplar, esir düşen iki savaşçılarına karşılık, İranlı bir milisin cesedini takas etti.

TSK'DAN ATILGAN HAMLESİ

İdlib'de TSK unsurlarının havadan saldırılara uğramasının ardından, TSK'dan önemli bir hamle geldi. TSK, İdlib sınırına yerli yapım alçak irtifa hava savunma sistemi Atılgan sevkiyatı gerçekleştirdi. Hareket halindeki birlikleri, helikopter ve alçak irtifada uçan hava araçlarına karşı korumak için geliştirilen Atılgan'da, sekiz adet atışa hazır stinger füzesi bulunuyor. Üç mürettebatla yönetilen sistem, 8 km. menzile sahip.

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