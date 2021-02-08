Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı

Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı: Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün değil

Avustralya'daki bir hava durumu spikeri, canlı yayın esnasında dalgaların arasında kalan bir adamı kurtarmak için soyunup denize atladı. Yayın esnasında tehlikeli dalgaları anlatan spiker, cesaretinden ötürü yerel halk tarafından kahraman ilan edildi.