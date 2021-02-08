Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı
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Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı

08.02.2021 14:44 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:53

Avustralya'daki bir hava durumu spikeri, canlı yayın esnasında dalgaların arasında kalan bir adamı kurtarmak için soyunup denize atladı. Yayın esnasında tehlikeli dalgaları anlatan spiker, cesaretinden ötürü yerel halk tarafından kahraman ilan edildi.

Avustralya'nın Queensland sahilinde tehlikeli su koşullarını anlatan hava durumu spikeri Luke Bradnam, yayını bitirmesine saniyeler kala bir yardım çığlığı duydu. Tehlikeli dalgaların içinde birinin olduğunu gören spiker, tereddüt etmeden soyunup denize atladı. Bradnam, civardaki bir kişinin yardımıyla dalgaların arasındaki adamın cansız bedenini karaya çıkardı.

Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı

KURTARMA SONRASI YAYINA KATILDI

Yaşanılan durum sonrası canlı yayına tekrar bağlanan hava durumu spikeri, cansız bedeni çıkarılan kişinin bir önceki gün kaybolan 32 yaşındaki Jake Jacobs olduğunu söyledi. Cesareti sonrası Bradnam'a sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı
Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı
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