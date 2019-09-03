Hava almak için otomobilden inen anne ve kızlarına araba çarptı: Anne can verdi

03.09.2019 18:44

Tokat'ın Erbaa ilçesinde akılalmaz bir kaza meydana geldi. D-100 yolu Değirmenli köyü yakınlarında Amasya Cezaevi'ndeki yakınını ziyaret eden Erdal Yücel ayakkabı değiştirmek için aracını güvenlik şeridine çekerek park etti. Hava almak için araçtan inen eşi ve iki kızına, hafif ticari araç çarptı. Kazada, Erdal Yücel'in eşi Yıldız Yücel ölürken, kızları Rümeysa (14) ve Hayrünisa (15) Yücel ile hafif ticari araçtaki 3 kişi de yaralandı.

Yıldız Yücel olay yerinde hayatını kaybetti, Rümeysa ve Hayrünisa Yücel ile hafif ticari araçtaki Mürsel, Elif (64) ve İpek Koca (52) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yapılan incelemelerin ardından Yıldız Yücel'in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza sırasında başka araçta bulunan ve olayı duyarak gelen Yıldız Yücel'in kız kardeşi Hanife Tepe, sinir krizi geçirdi. Ayakkabı değiştirmek için otomobilini durduran ve kazada hafif yaralanan sürücü Erdal Yücel de gözyaşlarına boğuldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA