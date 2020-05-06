Hatipoğlu Göleti'ne mesire alanı yapılacak
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Hatipoğlu Göleti'ne mesire alanı yapılacak

Hatipoğlu Göleti'ne mesire alanı yapılacak
06.05.2020 20:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:14

Karabük'te Ovacık Kaymakamı Musa Ayyıldız, Hatipoğlu Göleti'ne mesire alanı yapılacağını bildirdi.

Karabük'te Ovacık Kaymakamı Musa Ayyıldız, Hatipoğlu Göleti'ne mesire alanı yapılacağını bildirdi.

Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin ve İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın ile Hatipoğlu Göleti'nde incelemelerde bulunan Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, göletin ilçe çiftçisinin sulu tarıma geçiş aşamasına büyük katkı sağladığını söyledi.

Göletin sulu tarıma katkısının dışında turizme katkısının da olacağını belirten Ayyıldız, "Buraya büyük bir mesire alanı yapmayı planlıyoruz. Proje hayata geçtikten sonra güzel bir mesire alanını ilimize kazandırmış olacağız. Bölgenin turizmi açısından büyük bir canlılık katacaktır. İnşallah Ovacıklılara böyle bir eser kazandırmış olacağız." dedi.

Hatipoğlu Göleti'ne mesire alanı yapılacak

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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