Hatice, İvana Sert'i eleştirdi: Ticaret evliliği yapıp sonra haraca bağlıyorsun
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Hatice, İvana Sert'i eleştirdi: Ticaret evliliği yapıp sonra haraca bağlıyorsun

11.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:31
Hatice, İvana Sert'i eleştirdi: Ticaret evliliği yapıp sonra haraca bağlıyorsun

İvana Sert, geçtiğimiz günlerde velayeti kendisinde olan oğlu Ateş'e verdiği nafakayı artırması için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı.

İvana Sert, geçtiğimiz günlerde velayeti kendisinde olan oğlu Ateş'e verdiği nafakayı artırması için eski eşi Yurdal Sert'e dava açtı. Sert, "Eski eşimin maddi durumu Türkiye şartlarının çok üstünde olmasına rağmen, çocuğa ödediği nafaka yetersizdir" diyerek oğlunun 5 bin lira olan nafakasının 15 bin liraya çıkarılmasını istedi.

Şarkıcı Hatice ise sosyal medya hesabında Sert'i şu sözlerle eleştirdi: "Bu, ticaret evliliği yapıp, sonra haraca bağlamak, başka bir şey değil. Nafaka alamayacağını düşündüğün adama çocuk yapmayacaksın o zaman."

Kaynak: Hürriyet

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 15:34:19. #1.15#
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