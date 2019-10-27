27.10.2019 13:33

Hataylı Temel Reis, 40 yıldır ahşaba şekil veriyor

Hataylı Temel Reis, 40 yıldır ahşaba şekil veriyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 10 yaşında babasının marangoz atölyesinde çalışmaya başlayan Temel Reis (50), ahşaba şekil vererek, geçimini sürdürüyor.

Henüz 10 yaşındayken babası Hüseyin Yozgut'un marangoz atölyesinde çıraklık yapmaya başlayan Temel Reis, zaman içerisinde mesleğe merak sardı. Yıllar geçtikçe de ahşap üzerinde çalışmalar yapan Reis, ahşap oymacılığını sanata çevirdi. Reis, o günlerden bu yana kendisine ait atölyesinde ahşapla, kapı pencere çerçevesi, heykeller, Osmanlı ve Selçuklu Devleti'nin amblem ve figürlerini de yapmaya başladığını belirtti.

İşini çok sevdiğini ve daha uzun yıllar sürdürmeyi planladığını belirten Reis, Ahşabı önce, tasarlıyor ve çiziyor, şekillendirdikten sonra da oymasını yapıyorum. Yaptığım eserler arasında Selçuklu, Osmanlı, tarihi kapı, boy aynası heykeller bulunuyor. Ayrıca Reyhanlı'nın bir köyünde kazıda bulunan ve müzede olan kral heykelini yaptım. Hatta 20 yıl önce küçük fil, deve, tavus kuşu gibi heykeller yaptım ve bunları Antalya'da turistlere sattım, işimi seviyorum ve devam etmeye de kararlıyım. Yaptığım eserleri, turizm sezonunda Antalya'da turistlere satıyorum ve kazancıyla hayamı sürdürüyorum dedi.

Kaynak: DHA