Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti

Suudi Arabistan'da kullandığı TIR'da uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede hakkında idam kararı verilen Remzi Çiçek'in, cezadan kurtarılması için Dışişleri Bakanlığı'nın harekete geçtiği bildirildi.

MİLLETVEKİLLERİ ÇİÇEK'İN AİLESİNİ ZİYARET TTİ

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Uzunbağ Mahallesi'nde yaşayan Remzi Çiçek'in ailesinin idam cezasının durdurulması için yardım istemesinin ardından harekete geçen AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler ve AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal aileyle görüşerek bilgi aldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın, Çiçek'in idam cezasından kurtarılması için bakanlık olarak harekete geçeceklerini bildirdiği öğrenildi.

"LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN"

Remzi Çiçek'in kızı Serem Bahçeci yaptığı açıklamada, babası hakkındaki suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize sesleniyorum. Babamı sağ salim istiyorum. Lütfen bize yardım edin dedi. Recep Çiçek'in eşi Sevsen Çiçek ise eşinin bir an önce dönmesini istediğini belirterek, Lütfen bize yardım edin, halimiz perişan. Lütfen bizim sesimizi duyun diye konuştu. Recep Çiçek'in kızı Sezen, oğlu Sabri ve kardeşi Ata Çiçek de Remzi Çiçek için göz yaşı döktü.

TÜRKİYE'NİN SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİSİ DEVREYE GİRDİ

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, Suudi Arabistan'ın Riyad Türkiye Büyükelçisinin Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'na gittiğini ve konuyla ilgilendiğini söyledi. Güler, "Şu anda cezaevi heyetine herhangi bir infaz tebliği yok. Mahkumların mübadelesi kanunu gereğince devletimizde gereğini yapacaktır." dedi.

Kaynak: DHA