: Suriye rejiminin saldırısından kaçıp Türkiye sınırına ulaşanların sayısı 600 bine dayandı

28.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:01

Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle evlerini terk edip Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göç eden sivillerin sayısı son 24 saatte gelen 39 bin sivil ile 600 bine ulaştı.

GÜVENLİ BÖLGELERE GÖÇ EDİYORLAR

Rejim ve destekçileri tarafından İdlib kenti ile kırsalına havadan ve karadan yapılan saldırılar devam ederken, son 24 saatte 39 bin kişi daha yaşadıkları yerleri terk ederek, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç etti.

TOPLAM SAYI 600 BİNE YAKLAŞTI

Geçen kasım ayından bu yana Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı son verilerle birlikte 600 bine dayandı. Saldırılar nedeniyle bulabildikleri ulaşım araçları ile yollara düşen Suriyeliler, daha çok Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor. Siviller kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

REJİM GÜÇLERİ 15 YERLEŞİM YERİNİ ELE GEÇİRDİ

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusunda 15 yerleşimi ele geçirerek en büyük ilçesi Maarratünnuman'ın merkezini kuşatmaya aldı. Rusya'nın hava desteğini alan rejim güçleri, Hamidiyye, Bsida, Kefer Basin, Babolin, Es Salihiyye, Dar es-Selam, Deyr Garbi, Tkad, Sıhyan, Maarhatat, Babila, Kahira, Masaran, Dana ve Kefer Ruma'yı ele geçirerek, Maarratünnuman ilçe merkezini kuşattı. Rejim güçleri kuşatmanın ardından ilçeye girdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu