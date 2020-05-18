Hatay'ın yeni lezzeti 'Hatay Expo Kebabı' Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da "Medeniyetler Bahçesi" adı ile düzenlenecek olan ve dünyanın en büyük 3'üncü organizasyonu olarak kabul edilen EXPO 2021 hazırlıklarını ara vermeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerin bir araya geleceği organizasyon olan EXPO 2021'de Hatay'ın damak çatlatan lezzetlerini tanıtacak. Hatay'ın bereketli topraklarında yetişen bitkilerini ve bu topraklarda yetişen ürünlerini mutfakta buluşturan Büyükşehir Belediyesi, UNESCO gastronomi şehri Hatay'a dünya mutfağına 601. Lezzeti Hatay EXPO Kebabını kazandırarak tanıtımını gerçekleştirdi. "HATAY'IN DAMAK ÇATLATAN LEZZETLERİNİ TÜM DÜNYAYA TANITMAK AMACIYLA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR" HBB Gastronomi Proje Uzmanı Celil Erkan, "Amanos Dağı'ndan zahterin, Belen'in doğal otlarla beslenen kuzu etinin, Kırıkhan'ın havucunun, Samandağ'ın maydanozu, Yayladağı'nın tereyağı, Dörtyol'un narenciyesinin, Reyhanlı ve Kumlu'nun Karakılçık firiğinin muhteşem buluşması olan Hatay EXPO Kebabını Hatay'ın 601. Lezzeti olarak kazandırdık. Hatay'ımızın damak çatlatan lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir" dedi. Kaynak: Bültenler