Hatay'da zeytinlik yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hatay'da zeytinlik yangını

30.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 31.12.2020 00:01
Hatay'da zeytinlik yangını

HATAY'ın Samandağ ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, orman işçileri ve itfiaye ekiplerince söndürüldü.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, orman işçileri ve itfiaye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Vakıflı Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde çıktı. Zeytin ağaçlarından alevlerin yükseldiğini görünler, durumu itfaiyeye bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Orman Müdürlüğü'ne ait söndürme ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile yangın diğer bahçelere sıçramadan söndürüldü. Yanan alanın büyüklüğünün, günün aydınlaması ile belli olacağı bildirildi. 


Hatay'da zeytinlik yangını
Hatay'da zeytinlik yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ARSLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Eser Yenenler Yılmaz Erdoğan Murat Dalkılıç
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Arda Kardeşler Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da zeytinlik yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 00:01:26. #1.15#
title