Hatay'da zeytinlik yangını

HATAY'ın Samandağ ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, orman işçileri ve itfiaye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Vakıflı Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde çıktı. Zeytin ağaçlarından alevlerin yükseldiğini görünler, durumu itfaiyeye bildirdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile İl Orman Müdürlüğü'ne ait söndürme ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile yangın diğer bahçelere sıçramadan söndürüldü. Yanan alanın büyüklüğünün, günün aydınlaması ile belli olacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ARSLAN