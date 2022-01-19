Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Defne ve Hassa ilçelerinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ve Hassa ilçelerinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde narkotik dedektör köpeği "Divit" ile yapılan aramada, 17 gram kubar esrar, 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 1600 dolar, ruhsatsız av tüfeği ve gümrük kaçağı 750 paket sigara ele geçirildi.

Ekipler ayrıca Hassa ilçesinde yolcu otobüsünde bir yolcunun uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan operasyonda durdurulan otobüste, yolcunun oturduğu koltuğun içine gizlenmiş 10 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Divit, Hassa, Hatay, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title