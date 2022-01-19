Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Defne ve Hassa ilçelerinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ve Hassa ilçelerinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde narkotik dedektör köpeği "Divit" ile yapılan aramada, 17 gram kubar esrar, 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 1600 dolar, ruhsatsız av tüfeği ve gümrük kaçağı 750 paket sigara ele geçirildi.

Ekipler ayrıca Hassa ilçesinde yolcu otobüsünde bir yolcunun uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan operasyonda durdurulan otobüste, yolcunun oturduğu koltuğun içine gizlenmiş 10 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.