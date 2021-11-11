Hatay'da tartıştığı karısını öldüren zanlı polise teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'da tartıştığı karısını öldüren zanlı polise teslim oldu

AA / Şenol Urman - Haberler | Güncel
Hatay'da tartıştığı karısını öldüren zanlı polise teslim oldu

Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı eşini öldüren H.K. polise teslim oldu.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde tartıştığı eşini öldüren H.K. polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yaşayan H.K'nin karakola gelerek karısını öldürdüğünü söylemesi üzerine söz konusu eve gitti.

Ekipler, 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Sanem K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocukların cinayet sırasında okulda oldukları öğrenildi.

Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilirken gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

AA / Şenol Urman - Son Dakika Haberleri
Bahçelievler'de kadın cinayeti sonrası yaşananlar cep telefonunda

Bahçelievler'de kadın cinayeti sonrası yaşananlar cep telefonunda

 Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış

Son dakika haberleri | Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğen olay anını hatırlamamış

 Samuray kılıçlı katil zanlısını komşuları anlattı: Dizi ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyor

Samuray kılıçlı katil zanlısını komşuları anlattı: Dizi ve filmlerden etkilendim birini öldürmem gerekiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title