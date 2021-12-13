Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu - Haberler
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Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Arven" eşliğinde otomobilde yapılan aramada 1 kilo 520 gram metamfetamin bulundu.

Sürücü H.C.K. gözaltına alındı.

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AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri

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