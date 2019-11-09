Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

Hatay'da akşam saatlerinde sokakta kaldırımın kenarına bırakılmış bebek bulundu. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bebeği kimin bıraktığını öğrenmek için çalışma başlattı.

09.11.2019 21:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:50
Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

'ın merkez ilçesinde kaldırım kenarına terk edilmiş bebek bulundu. Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği kimin bıraktığını öğrenmek için çalışma başlattı.

Olay, Antakya ilçesi Tarihi Uzun Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meydan Çarşısı diye anılan bölgede kaldırımın kenarında bulunan bebeği görenler durumu polise bildirdi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kısa süre içerisinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bebek ambulansla Hatay Devlet Hastanesine götürüldü. Yeni doğduğu değerlendirilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bebeği kimin bıraktığını öğrenmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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