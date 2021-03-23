Son dakika haber: Park halindeki motosiklette çıkan yangın binaya sıçradı

Son dakika gündem haberine göre Hatay'da park halinde bulunan motosikletten çıkan ve yakındaki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Hatay'da park halinde bulunan motosikletten çıkan ve yakındaki binaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki bir apartmanın önünde bulunan motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Motosikletten sıçrayan alevler bina girişinde bulunan tahtaları tutuşturdu.

Giriş bölümünde oluşan duman nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen 6 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak