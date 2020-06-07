Hatay'da maganda kurşunu bir bebeğin canını aldı Hatay'da maganda kurşunu bir bebeğin canını aldı Hatay'ın Kumlu İlçesinde Rasgele ateş açan maganda bir bebeği öldürürdü, babasını da ağır yaraladı.

Hatay'da maganda kurşunu bir bebeğin canını aldı HATAY - Hatay'ın Kumlu İlçesinde Rasgele ateş açan maganda bir bebeği öldürürdü, babasını da ağır yaraladı. Edinilen bilgiye göre Kumlu İlçesi uzun kavak mahallesinde yaşayan ve içkili olan T.BPompalı tüfekle sağa sola ateş etmeye başladı, açılan ateş sonucu 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken Babası da ağır yaralandı. Komşusunun rastgele ateş açması sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Halit Yusuf'un cansız bedeni ve kavgada yaralanan Baba Abdulselam Yusuf, Kumlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası çok sayıda Jandarma ekipleri uzun kavak mahallesinde gerek önlem aldı. Kumlu Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: İHA