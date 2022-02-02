Hatay'da karla kapanan yayla yolları ulaşıma açıldı - Haberler
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Hatay'da karla kapanan yayla yolları ulaşıma açıldı

AA, Burhan Ateş - Güncel
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Hatay'da karla kapanan yayla yolları ulaşıma açıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde karla kapanan yayla yolları, 4 günlük çalışmayla ulaşıma açıldı.

HASSA, HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde karla kapanan yayla yolları, 4 günlük çalışmayla ulaşıma açıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Fen işleri ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yayla yollarını açmak için çalışma başlattı.

Görevliler, iş makineleri yardımıyla 4 günlük çalışmanın ardından 2 metreyi aşan Yassı Pınar, Çardak ve Karacaören yaylalarının yollarını ulaşıma açtı.

Bölgedeki çalışmalar, dronla görüntülendi.

Hatay'da karla kapanan yayla yolları ulaşıma açıldı

Hatay'da karla kapanan yayla yolları ulaşıma açıldı

Hatay'da karla kapanan yayla yolları ulaşıma açıldı

Hatay'da karla kapanan yayla yolları ulaşıma açıldı

AA / Burhan Ateş - Güncel

Hassa, Hatay, kar, Güncel, Haber

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