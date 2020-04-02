Hatay'da freni boşalan TIR, 10 araca çarptı: 5 ölü, 15 yaralı (3) ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUHatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR'ın polis noktasında bekleyen araçlara çarparak sürüklemesi sonucu ölen 5 kişinin Leyla Yıldırım (52), Ali Yıldırım (60), Esmahan Yıldırım (58), Burhan İshakoğlu (35) ve Onur İshakoğlu (16) olduğu belirlendi.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR'ın polis noktasında bekleyen araçlara çarparak sürüklemesi sonucu ölen 5 kişinin Leyla Yıldırım (52), Ali Yıldırım (60), Esmahan Yıldırım (58), Burhan İshakoğlu (35) ve Onur İshakoğlu (16) olduğu belirlendi. Öte yandandan iki ağır yaralının, yoğun bakım ünitesinde, diğer yaralıların ise acil serviste tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Bayram Avcıoğlu'nun (34), polis merkezindeki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: DHA