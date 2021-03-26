Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip, ardından tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip, ardından tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Reyhanlı- Antakya karayolunda meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 31 KLM 51 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, ardından tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile kamyonetteki H.B. ve M.A.G. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU