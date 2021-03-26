Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU - Haberler | Güncel
Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip, ardından tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı
Hamile eşi seyir halindeki araçtan düşen kocanın feryatları yürekleri dağladı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin karşı şeride geçip, ardından tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde Reyhanlı- Antakya karayolunda meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 31 KLM 51 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip, ardından tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile kamyonetteki H.B. ve M.A.G. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı
Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Jason Statham Cemal Can Canseven
Spor Muslera Ersun Yanal Bülent Uygun Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan kamyonet tarlaya devrildi: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 21:44:13. #1.14#
title