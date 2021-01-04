Hatay'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 30 Aralık'ta denize açıldığı botun alabora olması sonucu kaybolan Ali Nail Gündoğan'ı (23) arama çalışmaları sürüyor.

Olay, 30 Aralık'ta saat 21.00 sıralarında, ilçeye bağlı Çevlik Bölgesi'nde meydana geldi. Balık tutmak için şişme bot ile denize açılan Ali Nail Gündoğan, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekipleri ile jandarmaya haber verdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı özel sualtı arama ekibi, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na ait insansız hava araçları ve sinyal takibi cihazlar ile yapılan aramalarda sonuç alınmadı. Gündoğan'ı arama çalışmaları sürüyor.

'OĞLUMU ALMADAN GİTMEYECEĞİM'Ekiplerin arama çalışmalarını takip eden baba Cumali Gündoğan, oğlunun bulunması için gösterilen çabadan dolayı teşekkür etti. Gündoğan, "Valimiz, kaymakamımız sağolsun ilgileniyor ama daha farklı yöntemle aranırsa daha iyi olur. Oğlumu almadan gitmeyeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ARSLAN