Hatay'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Deniz Mahallesi yakınlarında denize giren H.C, boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar H.C'yi denizden çıkardı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.C, Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli