Hatay'da, araçta 149 bin uyuşturucu hap ve 5 kilo esrar ele geçirildi
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Hatay'da, araçta 149 bin uyuşturucu hap ve 5 kilo esrar ele geçirildi

Hatay'da, araçta 149 bin uyuşturucu hap ve 5 kilo esrar ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU - Haberler | Güncel

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 149 bin uyuşturucu hap ve 5 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada, 149 bin uyuşturucu hap ve 5 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı değerlendirilen, yabancı uyruklu F.H.'nin kullandığı otomobili şüphe üzerine durdurup, arama yaptı. Narkotik köpeği ile gerçekleştirilen aramada, 149 bin captagon hap ile 5 kilo 750 gram takoz esrar ele geçirildi. F.H., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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