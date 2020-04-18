Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu - Haberler
Karaali, Eylül, Güncel

Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu

Hatay'da, dün ormanlık alanda bulunan iskeletin, kardeşiyle evlenmediği için amcasının kızı Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru, kuzeninin nişanlısı Mahmut Şaban Afsal ile damadın annesi Kerime Afsal'ı öldürdüğü için aranan Nihat Doğru'ya ait olduğu tespit edildi. Otopside Nihat Doğru'nun 5 ay 20 önce öldüğü belirlendi.

18.04.2020 00:29 | Son Güncelleme: 18.04.2020 01:01
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu

Hatay'da, ormanlık alanda bulunan iskeletin, geçtiğimiz aylarda 4 kişiyi öldüren Nihat Doğru'ya ait olduğu tespit edildi.

Dün Karaali Mahallesi ormanlık alanda insan iskeleti görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardırdan iskelet, otopsi için morga kaldırıldı.

5 AY 20 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Otopsi sonucunda iskeletin, 17 Eylül 2019'da 4 kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karışan Nihat Doğru'ya ait olduğu tespit edildi. Doğan'ın 5 ay 20 gün önce öldüğü belirlenirken, kesin ölüm nedeninin ise henüz bilinmediği bildirildi. Soruşturma sürüyor.

EVİ BASIP, 4 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Olay, 17 Eylül 2019'da Karaali Mahallesi'nde meydana geldi. Olaydan 3 ay önce iddiaya göre Nihat Doğru, kuzeni Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ancak Bilem Doğru ve ailesi bu isteği geri çevirdi. Bunun üzerine iki aile arasında dargınlık başladı. Bilem Doğru, bir süre sonra Mahmut Şaban Afsal ile nişanlandı.

Nişandan haberdar olan Nihat Doğru, pompalı tüfek ile kuzenlerinin evini bastı. Nihat Doğru, önce evin arka penceresinden ardından da giriş kısmından içeriye art arda ateş etti. Saldırıda düğün hazırlığı yapan Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru, genç kızın nişanlısı Mahmut Şaban Afsal ile damadın annesi Kerime Afsal hayatını kaybetti. Saldırının ardından Nihat Doğru ise kaçtı.

Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı
Koronavirüsü yenen doktor 'Mutlaka tüketin' deyip zerdeçalı tavsiye etti
Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Türkiye'nin koronavirüs sonrası boş kalan meydanları ve hava kalitesinin artması uzaydan görüntülendi
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
İngiltere'nin Çin'den aldığı koronavirüs antikor testlerinin işe yaramadığı iddia edildi
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır
Yasağa rağmen balık tutmaya giden adam pes dedirtti: Yasaklar delmek için vardır
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara...
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Belçika'da koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce 'Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz' dediği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki lenfoma hastası oğlu hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor
Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten...
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Levent Gök Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Yıldız Tilbe Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Rüştü Reçber Bülent Uygun Abdullah Avcı
Daha Fazla Türk Nisan Çocuk Beşiktaş
Şu an buradasınız: Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 01:04:59. #1.14#
title