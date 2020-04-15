Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Akdeniz'de Hatay Yayladağı açıklarında saat 17.11'de 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Aynı bölge geçtiğimiz saatlerde de 4.7 ve 4.4 ile sallanmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.11'de merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının 53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Hatay'ın Yayladağı açıklarında bugün 4.7 ve 4.4 büyüklüklerindeki iki deprem meydana gelmişti. AYNI BÖLGE 4.7 VE 4.4 İLE SALLANMIŞTI Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 33 kilometre açığı olarak saptanan 4.7 büyüklüğündeki deprem, saat 10.40'ta meydana gelmişti. 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 11.18'de bölgede ikinci bir deprem olmuştu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin büyüklüğünü 4.4, merkez üssünü ise Yayladağı ilçesinin 29.81 kilometre açığı olarak açıkladı. Deprem, yerin 36.88 kilometre derinliğinde olmuştu.