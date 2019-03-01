Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, seçim çalışmaları kapsamında ilçelere ve köylere ziyaret gerçekleştirdi.

Bir beldede ziyareti sırasında vatandaşlar tarafından karşılanan Lütfü Savaş, CHP'nin genel seçimlerde AK Parti'nin gerisinde kalmasını özetler nitelikte görüntüler sergiledi. Savaş, geçen seçimlerde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet yapmayacağını söyleyerek tehdit eti.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

"HİZMET YAPMAYA MECBUR DEĞİLİM"

Vatandaşları azarlayan Savaş "Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz." dedi.

Vatandaşlardan biri, Lütfü Savaş'a belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, görevini yerine getirmekle mecbur olduğunu söyledi. Savaş ise bağırarak, "Niye mecbur olayım mecbur değilim. Oy vereceksiniz hizmeti öyle alacaksınız." ifadelerini kullandı.