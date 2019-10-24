Hatay-ak parti hatay il başkanı yeloğlu; büyükşehir derhal yaptığı yanlıştan dönmeli

24.10.2019 15:23

AK Parti Hatay İl Başkanı Yeloğlu; Büyükşehir derhal yaptığı yanlıştan dönmeli

AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu eski Antakya Otogarı'nın satışına ilişkin yaptığı açıklamalarda bölgenin sit alanı olduğunu ve Hatay'ın tarihi yerleri arasında bir köprü görevi gördüğünü belirterek satış işleminin durdurulmasını ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yanlıştan dönmesi gerektiğini söyledi.

Hatay'da bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Yeloğlu, eski Antakya Otogarı'nın satışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeloğlu, Eski Otogar, sebze hali ve Küçük sanayi sitesinin bulunduğu bölge 107 dönümlük bir yer. Biz belediyeci olduğumuz dönemde o alanı özel proje alanı ilan ettik. Yapılması gereken bu 107 dönümlük alana proje yapmak. Orası sit bölgesi içerisinde ve tarihi Antakya için çok önemli bir bölge; bir yanda Köprübaşı, Uzun Çarşı, eski müzemiz, diğer bir tarafta Santi Pierre Kilisesi bu bölge Hatay'a ait iki önemli yer arasında ziyaretçilerin ve vatandaşların yoğun olarak kullandıkları bir yer. Burada şehri rahatlatacak tarihi yerler arsı bir köprü oluşturulacak projelerin yapılması gerekir. Bu projelerin uygulanabilmesi için o bölgelerin büyük bir kısmının belediyenin elinde olması gerekir. Belediye buralara ne kadar sahip olursa bu uygulamalar o kadar çabuk hayata geçirilir; ama siz çıkıp da otogarı satarsanız yarın bir gün sebze hali de satılabilir. Bunlar satılırsa da bölgede yapılacak projenin uygulaması da zor olur dedi.

YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ

Yeloğlu, Bu alan içerisinde 9 dönümlük eski otogarın yeri satılmaya çalışıyor. Eski bir Belediyeci ve AK Parti İl Başkanı olarak bölgede belediyenin hiçbir yeri satmamasını tavsiye ediyoruz. Umarım Büyükşehir Belediyesi bu yanlıştan dönecektir diye konuştu.

Görüntü Bökümü

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-Basın toplantısından genel ve detay görüntüler

-AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu'nun açıklamaları

Süre03'15

Haber-Kamera Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY HATAY, (DHA)

Kaynak: DHA