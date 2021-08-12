Hasta-doktor kavgasında doktor kafasından yaralandı

Hasta-doktor kavgasında doktor kafasından yaralandı Sivas'ta doktor ile hasta arasında çıkan tartışmada doktor kafasından yaralandı.

Hasta-doktor kavgasında doktor kafasından yaralandı

SİVAS - Sivas'ta doktor ile hasta arasında çıkan tartışmada doktor kafasından yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas Devlet Hastanesinde meydana geldi. Göğüs Hastalıkları Uzman Doktor Serhat Otugüzel ile hasta A.T.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında çıkan arbede de kapının çarpması sonucu doktor Otugüzel kafasından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hasta ekiplerce ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Aynı hastanede tedavi olan doktorun kafasına dikiş atıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden