Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Konya'nın Seydişehir ilçesinde koronavirüs şüphesi ile izolasyonlu odaya alındıktan sonra hastaneden kaçan 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak tekrar hastaneye getirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde koronavirüs şüphesi karantinaya alınan 3 kişi kaldıkları hastaneden kaçtı. Polis ekipleri kaçan 3 kişiyi yakalayarak tekrar hastaneye götürdü.

IRAK'TAN GELEN 3 KİŞİ KARANTİNAYA ALINMIŞTI

Konya'nın Seydişehir İlçe Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, Irak'tan geldiği öğrenilen aynı aileden E.B, N.B. ve Ş.B. rahatsızlanmaları üzerine Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan muayenenin ardından üç kişi korona virüs şüphesi ile izolasyon odasına alınarak Konya'ya sevk edilmek üzere çalışma başlatıldı.

KORONAVİRÜS KARANTİNASINDAN FİRAR ETTİLER

Konya Devlet Hastanesine sevk edilmeyi bekleyen E.B, N.B ve Ş.B. bilinmeyen bir nedenle izolasyon odasından çıkarak hastaneyi terk etti. Sevk olacak üç kişinin odada olmadığını fark eden çalışanların ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat sonra bulunan 3 kişi ambulans ile tekrar Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.

Kaynak: İHA