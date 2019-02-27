Özel Kalem Müdürü, Odasına Çağırdığı Hemşireyi Boynundan Öptü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel hastanede özel kalem müdürü F.Y. (53), hemşire N.A.'ya (20) tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. F.A. savcılıktan serbest bırakılırken, N.A. şüphelinin daha önce de kendisini taciz ettiğini, bu durumu da hastane yönetimine bildirdiğini söyledi.

ODASINA ÇAĞIRIP BOYNUNDAN ÖPMEYE BAŞLADI

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya karayolu üzerinde bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Sabah saatlerinde özel kalem müdürü olduğu hastaneye gelen F.Y., aynı sağlık kuruluşunda hemşire olan N.A.'yı odasına çağırdı. Özel Kalem Müdürü F.Y., iddiaya göre N.A.'yı boynundan öpmeye çalıştı. Bunun üzerine N.A., odadan çıkarak polise haber verdi. Hastaneye gelen polis ekipleri, F.Y.'yi gözaltına aldı.

"BENİ YANLIŞ ANLADI"

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden F.Y., "Amacım sadece tokalaşıp selamlaşmaktı, beni yanlış anladı" dedi. Şikayetçi olan hemşire N.A. ise, "Beni odasına çağırdı, elimden tuttu ve boynumdan öpmeye başladı. Ben de bu durum üzerine tepki göstererek odadan çıktım. Daha önce de beni taciz etmeye kalktı, ben de bu durumu hastane yönetimine bildirmiştim" dedi.

SERBEST KALDI

Özel Kalem Müdürü F.Y., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA