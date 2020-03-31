Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Tokat Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesi ile tedavi gören 74 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden hastanın, yakın zamanda karantinadan kaçarak evine gittiği, burada ekipler tarafından yakalanarak yeniden hastaneye getirildiği öğrenildi.

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi, hayatını kaybetti. Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde koronavirüs şüphesi ile tedavi gören A.Ü. (74), hayatını kaybetti. Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. CENAZEYİ YAKINLARI ALDI Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı. Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Eşi H.Ü'nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi. GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE HASTANEDEN KAÇMIŞTI Hayatını kaybeden A.Ü, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı. Kaynak: İHA