Hastaneden izinsiz ayrılan korona şüphelisi evinden alındı Tokat'ta korona virüsü şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden izinsiz ayrılan yaşlı adam, polis ekipleri tarafından evinde bulundu.

Tokat'ta korona virüsü şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden izinsiz ayrılan yaşlı adam, polis ekipleri tarafından evinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde tedavi gören A.Ü (74), sabah saatlerinde hastaneden izinsiz ayrıldı. Hastanın yakınlarına ulaşan hastane yönetimi, yaşlı adamın sabah saatlerinde evine geldiğini öğrendi. Sağlık ekipleri, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde yaşlı adamı evinden almak için harekete geçti. Polisler korona virüsüne karşı tulum giyerek, maske ve eldiven taktı. Şehir merkezindeki bir apartman dairesinin 3. katında eşi ile birlikte yaşayan şahıs, ekiplerin kontrolünde evinden alındı. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansa alınan yaşlı adam, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisine kaldırıldı. Kalp hastası yaşlı adamın korona virüsü testinin sonuçlarının beklenildiği öğrenildi.

(Nurhan İçmez - Dursun Ekrem Er/İHA)

Kaynak: İHA