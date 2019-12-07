Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü ortaya çıktı
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Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü ortaya çıktı

Kasım ayının başında hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, tedavi gördüğü hastanede görüntülendi. Erbil'in vücuduna takılan aparat ise hayranlarını korkuttu.

07.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 07.12.2019 13:03
Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü ortaya çıktı

Yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu rahatsızlığıyla aylarca yoğun bakımda yatan ünlü şovmen , geçtiğimiz hafta yeniden hastaneye kaldırıldı. Şovmen günler sonra kaldığı hastanede görüntülendi.

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Yakın bir zaman önce Hababam Sınıfı filmi için sete gitmenin heyecanını yaşayan Mehmet Ali Erbil, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Erbil, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan ve fizik tedavi görmeye başladı. Şovmenin menajerliğini yapan ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Stelyo Pipis, Erbil'in son görüntüsünü paylaştı. Tekerlekli sandalyede gülümseyerek poz veren Erbil'in vücuduna takılan aparat ise dikkatlerden kaçmadı.

HASTANEYE AYDA 100-150 BİN TL ÖDÜYOR

TV8 ekranlarında sunuculuk yapan Seray Sever, önceki günkü yayınında Mehmet Ali Erbil hakkında şunları söylemişti: "Geçen hafta ziyarete gittim. 2-3 gün hiç yemek yiyememiş. Ben gittiğimde hapur hupur yemek yiyordu. 'Şimdi döner gelecek' diyordu, toparlamıştı. Bu arada artık sigortası da işlemiyor, sigortası bir önceki hastalığında geçerliymiş. Ayda 100-150 bin TL ödüyor hastaneye"


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: Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü ortaya çıktı
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