Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdı
Kaçış sendromu rahatsızlığından dolayı aylarca yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde tekrar yoğun bakıma kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdı.
Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi devam eden ünlü şovmenin vasiyetini yazdığı ileri sürüldü.
VASİYETİNİ İMZALADI
Erbil, son olarak geçtiğimiz hafta salı günü kalp spazmı geçirdiği için hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi gördü. İddiaya göre tedavi sırasında avukatığını hastaneye çağıran Mehmet Ali Erbil, vasiyetini yazdırdı ve belgelere imza attı.
YEŞİM ERBİL SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ VERMİŞTİ
Abisinin sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçak sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı."
"DUA EDECEĞİZ"
Bir gün bile ne olacak böyle demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey hep mutlu hep sağlıklı hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret değil."
2020'DEN SAĞLIK DİLEMİŞTİ
Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şunları söylemişti, "Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden. 2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum."
Haber Videosu: Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdı
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halkımızı uzun zaman eglendirdi güldürdü zaman zaman düşündürdü bazen halkın istemedigi cümlelerde çıktı agzından bunu da çok konuşan çok hata yapar ata sözüne bağlayalım renkli bir profil ortaya koydu kolay degil şöhretinin nimetinide yedi bedelinide ödedi şifa dilerim allah yardımcısı olsun.Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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bana ne yahuCevap Yaz 16 9 Yayından Kaldır
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Yani vasiyetinden bana ne demek istemiş. . .2 2 Yayından Kaldır
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NEDEN, YOKSA SEN FRANSA VATANDAŞIMISIN4 9 Yayından Kaldır
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Cok yiprandi vucudu uzun sure uyutuldugu icin kolaymi neredeyse 1 sene ye yakin narkoz yedi yuce allahim kulum yeter diyince bitiyor iste isallah durumu guzelir az bakmadik carkifelek programina kucukkenCevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
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Kimileri hastalarla dalga geçiyor, hepimizin sonuçta akusu biteçek hastalançaz ve ölüçez. Allah kimseye ağrı açısı yaşatmasın. Allah Mehmet Ali abimise açil şifalar versin .Cevap Yaz 15 6 Yayından Kaldır
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Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum dünya malı hep burada her şeyin başı sağlıkCevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 15 24 Yayından Kaldır
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DARISI SENiN BAŞINA9 2 Yayından Kaldır
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Allah acil şifalar versin. Tez zamanda sağlığına kavuşursun inşallah. . . Allah dertlilere deva hastalara şifa versin inşallah. . .Cevap Yaz 34 2 Yayından Kaldır