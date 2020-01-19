: Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil vasiyetini yazdı

19.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:13

Evinin banyosunda düştükten sonra yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavisi devam eden ünlü şovmenin vasiyetini yazdığı ileri sürüldü.

VASİYETİNİ İMZALADI

Erbil, son olarak geçtiğimiz hafta salı günü kalp spazmı geçirdiği için hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi gördü. İddiaya göre tedavi sırasında avukatığını hastaneye çağıran Mehmet Ali Erbil, vasiyetini yazdırdı ve belgelere imza attı.

YEŞİM ERBİL SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ VERMİŞTİ

Abisinin sağlık durumunu yakından takip eden Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yaparak şunları söyledi: "Abimin durumunu merak ediyorsunuz haklı olarak. Aslında bilgileri saklamıyoruz sadece iki ileri bir geri giden bir süreç olduğu için anlık duyuru yapmadık. 16 aydır ağır bir hastane süreci. Taburcu olsa da ayaktan takibi hep devam etti. 20 yıldır mevcut kaçak sendromu ve düşme ile başlayan olaylar vücudunu çok yıprattı."

"DUA EDECEĞİZ"

Bir gün bile ne olacak böyle demedi. Şu an yoğun bakımda. Son olay ağır bir kaçış sendromu ile ilgili. Yıpranan organlar daha fazla etkileniyor bu nedenle de hassas bir tedavi gerektiği için yoğun bakımda. Kronik hastalıklarla baş etmek çok zordur. Ne zaman ne gelişeceğini bilemezsiniz. 2+2=4 değildir. Tedavisi sürecek, bekleyeceğiz her zaman yaptığımız gibi dua edeceğiz. Benim başından beri söylediğim şey şudur. Tüm hastalar için Allah en hayırlısını versin. Biz doktor olarak bilimin ışığında ne gerekiyorsa yaparız. Yaşam böyle bir şey hep mutlu hep sağlıklı hep moralli hep enerjik hep refahtan ibaret değil."

2020'DEN SAĞLIK DİLEMİŞTİ

Mehmet Ali Erbil, 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada şunları söylemişti, "Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden. 2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum."

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