Hastane Televizyonunda Cinsel İçerikli Film Yayınlanınca Ortalık Karıştı!

Çin'de bir diş hastanesinde hastalar sıra beklerken TV ekranlarından cinsel içerikli film yayınlanması infiale yol açtı. Hastalar çocuklarını da alıp hastaneyi terk etti.

HASTALAR HASTANEYİ TERK ETTİ

Çin'in Dongguan şehrinde bulunan Changa Hastanesinin diş bölümünde çocuklarıyla birlikte sora bekleyen aileler sıra numaralarının yayınlandığı TV ekranında cinsel içerikli film gösterilince hastaneyi terk etti. Hastalardan biri bu skandalı cep telefonuyla canlı yayın yaparak duyurdu. Kadın canlı yayın sırasında, "Şuan Chang hastanesindeyim hastane TV'sinden nelerin yayınlandığını görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çin polisi bin çalışanı olan hastanede soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hastanenin internet ağı inceleme altına alındı. Polis açıklamasında herhangi bir gözaltına alım olayının olmadığı ifade etti.