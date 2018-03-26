Hastane Otoparkındaki Araç Yandı
Demirci ilçesinde hastaneye ziyaret için gelen kişinin aracı hastane otoparkında yandı.
Demirci ilçesinde hastaneye ziyaret için gelen kişinin aracı hastane otoparkında yandı.
Alınan bilgiye göre Demirci Devlet Hastanesinde yatan kız kardeşini ziyarete gelen Hakkı Acar'a ait 45 PR 099 plakalı otomobil, hastane otoparkında aniden yanmaya başladı.
Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yanan aracı yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda söndürdü.
Yangın sonrası otomobilin ön tarafı tamamen yandı.
Aracı yanan Hakkı Acar'ın babası Mehmet Acar yaptığı açıklamada "Manisa'dan Demirci'ye hasta ziyareti için geldik. İçeriye hastamızı ziyaret edip döndükten sonra aracımızın yandığını gördük. Çevredeki vatandaşlar yangını haber verdi." dedi.
Yanan otomobil Demirci Şoförler ve Otomobilciler Odası çekicisi tarafından hastane otoparkından kaldırıldı.