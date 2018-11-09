Ambulans Alanına Park Etmek İsteyen Saldırgan, Sağlık Çalışanını Bıçakladı

ŞİŞLİ Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aracını, ambulans alanına park etmek isteyen bir kişi, tartıştığı sağlık çalışanını bıçakladı. Saldırgan hemen olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralanan sağlık çalışanı hemen yine aynı hastanenin acil bölümüne kaldırıldı.

AMBULANS İÇİN AYRILAN ALANA PARK ETMEK İSTEDİ

Olay dün akşam saatlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünün önünden meydana geldi. Hastaneye gelen bir kişi, onkoloji bölümünün önünde ambulans için ayrılan alana park etmek istedi.

AMBULANS ÇALIŞANI, YASAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ambulans şoförü Serkan Taşdelen sürücüye aracını bu alana park etmesinin yasak olduğunu söyledi. İkili arasında sözlü tartışma yaşandı.

SIRTINDAN VE KALÇASINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi sağlık çalışanını sırtından ve kalçasından bıçakladı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Saldırgan hemen olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralanan sağlık çalışanı hemen yine aynı hastanenin acil bölümüne kaldırıldı. 112 çalışanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırgan ise polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucu yakalanarak polis merkezine götürüldü.