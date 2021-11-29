HASTANE ÇATISINDA ÇALIŞAN İŞÇİ, RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DUVARIN ALTINDA KALDI - Haberler
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HASTANE ÇATISINDA ÇALIŞAN İŞÇİ, RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DUVARIN ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ameliyathane inşaatında çalışan işçi Serkan Duran (21), rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalarak yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi'nin ameliyathane inşaatında çalışan işçi Serkan Duran (21), rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde meydana geldi. Hastanenin çatısına yapılan ameliyathane inşaatında çalışan Serkan Duran, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen duvarın altında kaldı. Birlikte çalıştığı babası Ahmet Duran'ın haber vermesiyle sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Serkan Duran, acil servise kaldırıldı. Serkan Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANE ÇATISINDA ÇALIŞAN İŞÇİ, RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DUVARIN ALTINDA KALDI

HASTANE ÇATISINDA ÇALIŞAN İŞÇİ, RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DUVARIN ALTINDA KALDI

HASTANE ÇATISINDA ÇALIŞAN İŞÇİ, RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLEN DUVARIN ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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