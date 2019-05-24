Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu
Denizli'de Barış Ç., göz muayenesi için hastaneye götürdüğü oğlu 6 yaşındaki E.Ç.'nin, kimliği belirsiz kişi tarafından cinsel istismara uğradığı iddiasıyla polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Baba, şüphelinin elini, oğlunun eşofmanının içine sokup cinsel organını ellediğini öne sürdü.
15 Mayıs Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi Özay Gönlüm Polikliniği bahçesinde iddiaya göre Barış Ç., oğlu 6 yaşındaki E.Ç.'yi, göz muayenesi için hastaneye götürdü. Hastanedeki işlemler bitince baba ve oğlu eve döndü. Eve döndüklerinde E.Ç., babası Barış Ç.'ye, hastanede bir kişinin eşofmanının içine elini sokup, cinsel organını ellediğini söyledi. Bunun üzerine baba Barış Ç., polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
"ELİNİ EŞOFMANIN İÇİNE SOKUP CİNSEL ORGANINI ELLEDİ"
Barış Ç.'nin ifadesinde, "Polikliniğin giriş kapısı önündeki afişleri incelerken, oğlumda arkamda oturuyordu. Kırmızı tişörtlü, 35- 40 yaşlarında ve 1.70 boyunda bir erkeğin, oğlumun bulunduğu tarafa geçtiğini gördüm. Hastaneden eve döndüğümüzde oğlum bana hastanede kapının önündeyken birisinin elini eşofmanın içine sokup, cinsel organını elleyip, bacaklarını okşadığını söyledi. Ben de bu olayı eşkalini verdiğim kişinin yapmış olabileceğini düşünüyorum" dediği öğrenildi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Şikayet üzerine polis ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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eskiyi arar hale geldik,,onyedi yıl halkımıza kabus yaşattı.inşallah hazirandan sonra kurtuluruz.Cevap Yaz 62 68 Yayından Kaldır
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sallandırın ırz düşmanı ahlaksız alçağı. sonra yakın gitsin. .Cevap Yaz 85 Yayından Kaldır
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Abazalar Pislikler Leş Kargaları İnsanlığınızdan Utanın Gerçi İnsan Olsanız Bunu Yapmazsınız Sizde Ana Baba Evlat Yokmu Gözü Dönmüş Caniler Gerçi Öz Babaya Dahi Güvenlimiyor Biz Kime Ne Diyoruz İdam Gelsin Böyle Pisliklere İdammmmCevap Yaz 81 Yayından Kaldır
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Rabbim sen islah et annede suçlu sen çocuğunu yalnız niye bırakırsın bu devir öyle bir devir ki kimseye güven yokCevap Yaz 51 4 Yayından KaldırTEYZEYEEE: babasıyla beraberdi zaten yalnız değildi. gel gör ki. etraf it kopuk sapık kaynıyor. . .Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın68 2 Yayından Kaldır