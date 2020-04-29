Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
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Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı

Anne kedinin hasta olan yavrusunu acil servise kadar götürdüğü anlara ait fotoğraflar sosyal medyada gündem oldu. Ağzında taşıdığı yavrusunu sağlık görevlilerine emanet eden anne kedi, görenleri duygulandırdı.

Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
29.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:04

Annelik, insan ya da hayvan dinlemiyor. Geçtiğimiz günlerde Merve Özcan isimli bir kullanıcının Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım bunu daha iyi anlamamızı sağladı. Özcan'ın acil serviste anne kedinin yavrusunu getirdiği anlara ait fotoğrafları, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Acil servisteki görevli sağlık çalışanlarının yavru kediye ilgisi ise görenlerin yüreğini ısıttı.

ACİLE KADAR AĞZINDA TAŞIDI

Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri; anne kedinin, hasta olan yavrusunu ağzında taşıyarak bir hastanenin acil servisine götürmesi oldu. Merve Özcan adlı kullanıcının çektiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaşması ile gündem olan anne kedi, hasta yavrusunu ağzında taşıyarak hastaneye götürerek sağlıkçılardan yardım istedi.

Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı

SAĞLIKÇILARIN İLGİSİ YÜREK ISITTI

Acil servis çalışanlarının hemen yavru kediye yardım etmesi, anne kedinin doktor ve hemşirelerin yanından ayrılmayıp yavrusunu takip etmesi ise görenleri mest etti. Serviste minik yavrunun bakımı yapılırken, anne kediye de süt ve mama verildi. Hastane çalışanları yavru kediye yaptıkları müdahalenin ardından veterinere yönlendirerek tedavi sürecinin tamamlanmasını sağladı.

Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı

Güncel Manşet

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