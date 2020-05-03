Hasan Usta'dan evde A'dan Z'ye güllaç tarifi
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Hasan Usta'dan evde A'dan Z'ye güllaç tarifi

Hasan Usta'dan evde A'dan Z'ye güllaç tarifi
03.05.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:29

Hasan Usta'dan evde A'dan Z'ye güllaç tarifi Korona salgını sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların ayaklarına kadar hizmet götürdüklerini belirten Hasan usta, ramazan aylarının vazgeçilmez tatlılarından güllacın yufkasından süslemesine kadar nasıl yapılacağını tarif etti.

Hasan Usta'dan evde A'dan Z'ye güllaç tarifi

BURSA - Korona salgını sebebiyle evlerinde kalan vatandaşların ayaklarına kadar hizmet götürdüklerini belirten Hasan usta, ramazan aylarının vazgeçilmez tatlılarından güllacın yufkasından süslemesine kadar nasıl yapılacağını tarif etti.

Korona salgını sebebiyle vatandaşlar, evlerinden çıkmadan ekmeğinden dondurmasına kadar birçok ürünü hazırlamanın tatlı telaşına düştü. 2023 metrelik kol böreğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Bursalı börek ustası Hasan Acar, ramazan aylarının vazgeçilmez tatlılarından güllacın yufkasından süslemesine kadar nasıl yapılacağını tarif etti. Sadece nişasta ve su ile hazırlanan yufkaları ocakta krep tavası ile hazırlayan Hasan usta, daha sonra hazırladığı süt ve süsleme malzemeleriyle güllaç yaptı. 2 bardak nişastaya 2 su bardağı su ekleyen Hasan usta, "akıcı kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Sonra hafif bir ateşte tavamızı hafif yağlayıp ısıtıyoruz. Sonra hazırladığımız karışımı tavada kalmayacak şekilde döküyoruz. 20 25 tane bu şekilde yapıyoruz. Sonra hazırladığımız yufkaları süt ile ıslatıyoruz. Sütünde sıcaklığı önemli ne soğuk ne de sıcak olmalı. Yufkaların yarısını serdikten sonra cevizi serpiyoruz. Daha sonra geri kalan yufkaları seriyoruz. Sonra ise süslemelerini yapıyoruz" dedi.

Bu zamana kadar evde hazır güllaç yapıldığını belirten Hasan usta, "Bizler elimizden geldiğinde evde kalanlara istediklerini servis ediyoruz. Ancak evden çıkmak istemeyen ve dışarıdan da ürün almak istemeyenlere ramazan ayının vazgeçilmez tatlısı güllacı yapalım istedik. Siz evlerde kalın biz bizler için hem geliriz hem de tarif veririz" diye konuştu.

Hasan Usta'dan evde A'dan Z'ye güllaç tarifi

Kaynak: İHA

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