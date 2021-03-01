Hasan Tahsin Fendoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hasan Tahsin Fendoğlu hayatı nedir?

Anayasa Hukuku alanında profesör olan Hasan Tahsin Fendoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hasan Tahsin Fendoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HASAN TAHSİN FENDOĞLU KİMDİR?

Elazığ'da doğan Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOGLU, Anayasa Hukuku alanında profesördür. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi (1978). Bir süre serbest avukatlık yaptı. Yüksek Lisans derslerini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde verdikten sonra master tezini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin olarak yazdığı doktora tezini 1992 tarihinde İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayarak "Kamu Hukuku Doktoru" (Ph. D.)oldu. 3 Ekim 1995 tarihinde yargı bağımsızlığına ilişkin olarak bitirdiği doçentlik tezi ve diğer çalışmaları dikkate alınarak, doçentlik jüri üyelerinin oybirliğiyle üniversite doçenti ünvanını kazandı. Yabanci dil sınavını iki dilden başardı. "Türkiye'de Demokrasinin Gelişimi ve Avrupa Birliği" isimli profesörlük tezi ve diğer çalışmaları dikkate alınarak Anayasa Hukuku Profesörü oldu.

* D.Ü.Hukuk Fakültesi'nde Dekan yardımcılığı ve Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.

* Adalet Bakanlığı'nda iki dönem "Yüksek Müşavirlik" yaptı.

* Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu Başkanlığı ve Yüksek Kurul üyeliği yaptı.

* TRT Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı,

* İnsan Hakları Ulusal Komite Başkanlığı, Başbakan Başmüşavirliği ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı görevlerinde bulundu.

* Halen Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Bölüm Başkanlığı ve RTÜK Başkan Vekilliği görevine devam etmektedir. Kamuda ilk kez Türkiye İnsan Hakları Raporu'nu (2007 ve 2008), Kayıp çocuklar Raporu'nu, İşkence ve Kötü Muamele ile Etkin Mücadele Raporu'nu ve Töre ve Namus Cinayetleri Raporu'nu (2003-2007) yayımladı. Avrupa Konseyi ile yapılan ve Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile birlikte gerçekleştirilen "İnsan Hakları Reformlarının Türkiye'de Uygulanması Projesi" nde Proje Başkanlığı yaptı. Fendoğlu'nun çeşitli Hukuk Kitapları, yurt içinde ve yurt dışındaki bilimsel toplantılarda sunduğu İngilizce ve Türkçe çok sayıda bildiri, makale ve çalışmaları bulunmaktadır.

FENDOĞLU, Evli ve 3 Çocuk Babasıdır.