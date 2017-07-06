Hasan Özyıldırım`a Milli Görev
Bursa'yı temsil eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Hasan Özyıldırım, Kano Federasyonu tarafından Almanya'nın Augsburg kentinde gerçekleştirilen Akarsu Slalom Dünya Kupası'nda kafile başkanı olarak görev yaptı.
Kafile başkanlığını Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Hasan Özyıldırım'ın yaptığı kano milli takımımızda K1 Erkeklerde Mustafa Acar 68. K1 Bayanlarda Gamze Polat 58. Ve C1 Erkeklerde ise Mustafa Çiftçi 63. Sırada yarışları tamamladı.