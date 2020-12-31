Hasan Can Kaya kimdir? O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı özel konuğu Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli?
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Hasan Can Kaya kimdir? O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı özel konuğu Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli?

31.12.2020 22:36 | Son Güncelleme: 31.12.2020 22:39
Hasan Can Kaya kimdir? O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı özel konuğu Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli?

Hasan Can Kaya'nın hayatı ve kim olduğu yeni bir projeye hazırlanmasıyla beraber merak konusu oldu. Son günlerde Exxen'de program yapacağı konuşulan Hasan Can Kaya vatandaşlar tarafından merak ediliyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında konuk olarak katılacak olan Hasan Can Kaya hakkında tüm detaylar...

Hasan Can Kaya'nın hayatı Youtube üzerinden Talk Show yayınları ile geniş kitlelere ulaşan Hasan Can Kaya, 'Konuşanlar' programı ile tanındı. O Ses Türkiye yılbaşı özele katılacak olan Hasan Can Kaya'nın 1 Ocak'tan itibaren Exxen'de yer alacak.Peki, Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli? Hasan Can Kaya hayatı ve biyografisi

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989, İstanbul-Güngören doğumlu senarist, yazar, stand-up göstericisidir. Baba tarafından Malatyalı'dır. Yaptığı şakalar nedeniyle sürekli fırça yiyen Hasan Can Kaya, liseye geçtiğinde yaptığı şakaların sonu gelmeyince mesleğini seçerek tiyatroya yöneldi. Kendi yazdığı hikayeleri ve senaryoları film yapmak isteyen Hasan Can Kaya bir süre senaristlik yaptı.

Bu sektörde yaşadığı mobbing ve engellerden dolayı mesleğine bir süre ara vererek farklı bir işe yöneldi. Hasan Can Kaya "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senaristlik yaparken dizi ekibinin de desteği ile Leman Kültür Beşiktaş'ta stand up gösterileri yapmaya başladı. Kısa bir sürede izleyici sayısını artıran ve gelen izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen Hasan Can Kaya'nın ünü kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Haftada 4 gün stand up gösterisi yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı cesaretle yazarlığı bırakarak bu işe yöneldi.

Hasan Can Kaya kimdir? O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı özel konuğu Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli?

Bu şekilde seyircilerden aldığı aşırı olumlu geri dönüşlerin verdiği cesaretle komedyenliğe odaklandı. Ocak 2020'de ekranlardaki İlk kişisel projesi olan "Konuşanlar Talk Show"un çekimlerine başladı. 12 Mayıs 2020'de Youtube'da sıfır abone ile 1. Bölümü yayınlanan program, kulaktan kulağa yayılarak kısa sürede patladı.

Ve daha üçüncü ayında 10 milyon izlenmeyi aştı. Halen daha Konuşanlar programını çeken Hasan Can Kaya ilerde farklı stand up konseptiyle seyircilerin karşısına çıkmak istiyor. Dönem dönem açık hava tiyatrolarında stand Up gösterisi de yapan Hasan Can Kaya bu alanda geleceğin yıldız isimlerinden olacağı düşünülmektedir.

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